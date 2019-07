vor 3 Min.

Ein Tor genügt dem SV Egg

Pokal-Qualifikation ein echter Härtetest

Die erste Qualifikationsrunde zum bayrischen Totopokal 2020/21 war für die vier beteiligten Teams ein echter Härtetest. Gastgeber SV Egg bestand diesen und qualifizierte sich als Turniersieger für die zweite Runde im Mai des kommenden Jahres. Diese wird dann wieder in einem normalen Spiel über 90 Minuten ausgetragen. Erst der Sieger aus dieser Partie hat sich für den Totopokal 2020/21 qualifiziert. Voraussichtlicher Gegner ist dann Bayernliga-Absteiger FC Sonthofen.

Am Samstagnachmittag traten in der Egger Günztalarena der SC Ichenhausen, der SV Mering, der FC Gundelfingen und Gastgeber SV Egg an. Bei hochsommerlichen Temperaturen, im Modus jeder gegen jeden mit einer Spielzeit von einmal 30 Minuten war neben fußballerischen Qualitäten auch Willensstärke gefragt. Der neue Egger Trainer Christian Möller sagte: „Das war gar nicht so einfach. Nach den ersten beiden Partien waren die Spieler platt.“

Alle vier Landesligisten spielten auf vergleichbarem Niveau und waren zunächst darauf bedacht, bloß keine Fehler zu machen. Die ersten drei Partien verliefen daher eher schleppend und die Zuschauer bekamen keine Tore zu sehen. Die Spiele von Gundelfingen gegen Ichenhausen, Egg gegen Mering und Egg gegen Gundelfingen endeten jeweils 0:0. Bei der Partie des SV Egg gegen Mering wäre allerdings ein Sieg der Hausherren durchaus möglich gewesen. Die größte Torchance für den Gastgeber ließ Christian Jehle aber aus. Erst im Kräftemessen zwischen Ichenhausen und Mering durfte gejubelt werden. Yannick Mauerer verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0-Sieg von Ichenhausen.

Die interessantesten 30 Minuten lieferten dann der SV Egg und Ichenhausen ab. Beide Teams agierten deutlich offensiver als in den Partien zuvor und kamen entsprechend zu Torchancen. Einen Treffer des SV Egg durch Jonas Walter erkannte der Schiedsrichter wegen Abseits nicht an. Wenige Minuten später war es dann Manuel Schedel, der SCI-Torhüter Liridon Rrecaj aus 16 Metern Distanz keine Chance ließ.

Weil das Spiel zwischen Mering und Gundelfingen mit einem 1:1-Unentschieden endete, reichte dieses Tor dem SV Egg in der Endabrechnung zum Turniersieg. (jürs)

