vor 23 Min.

Einradfahrer starten stark in die Saison

RSV Illertissen feiert Freestyle-Siege

Die Einradfahrer des RSV Illertissen starteten beim schwäbischen Einradtag in Stuttgart sehr erfolgreich in die Freestyle-Saison. Jennifer Rueß sicherte sich mit ihrer Einzelkür „Fighting for freedom“ Platz eins in der Expert-Kategorie, in der Expert-Klasse gab es sogar einen Doppelsieg für Illertisser Paare: Ramona Lezius und Jennifer Rueß lagen vor Daniela Fischer und Selina Kögel. In der Kategorie Juniorexpert setzten sich Greta Breitenberger und Eleonora Ganser durch. In der Altersklasse U13 belegten Julia Blocher und Julia Feldkircher Rang zwei.

Zwei weitere Erfolge für den RSV Illertissen gab es in den Gruppenküren: Bei den Großgruppen gewannen Greta Breitenberger, Marie-Chantal Danz, Eleonora Ganser, Laura Gehring, Anja Hilble, Juline Idel, Selina Kögel, Laura Lein, Ramona Lezius, Jennifer Rueß, Gina Samtner Fabienne und Lea Sturm und Lisa Wunsch, bei den Kleingruppen 15+ Daniela Fischer, Selina Kögel, Ramona Lezius und Jennifer Rueß. In der Kleingruppenkür U15 sicherten sich Julia Blocher, Greta Breitenberger, Julia Feldkircher, Eleonora Ganser, Emma Kölbl, Laura und Leonie Lein, Fabienne Sturm und Lena Wunsch den zweiten Rang. (az)

