Elche reisen mit Unterstützung nach München

Academy trifft auf Oberhaching

Zum ersten Spiel des Jahres 2020 der Basketball-Pro-B reisen die Scanplus Baskets Elchingen am kommenden Samstag (19 Uhr) zum FC Bayern Basketball II. Die Elche sind mit acht Siegen in Folge und einer 11:2-Bilanz weiterhin Spitzenreiter, während es für die Münchener Bayern nicht so gut läuft wie für das erste Team in der Bundesliga. Sie stehen bei sechs Siegen und sieben Niederlagen und sind momentan Achter mit nur einem Sieg Vorsprung auf die Playdown-Ränge. Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison gab es einen 79:68-Heimsieg für die Elchinger, doch die Partie an diesem Wochenende steht unter anderen Vorzeichen, denn beim Hinspiel hatten die Bayern, die in dieser Zeit einen personellen Engpass hatten, nur sieben Spieler an Bord. Die Personalsituation hat sich mittlerweile entspannt. Immerhin können die Elche auf Unterstützung aus der Heimat bauen. Über 100 Fans haben sich beim Fanklub für die Auswärtsfahrt in die bayerische Landeshauptstadt angemeldet.

Die Ulmer Orange Academy startet zu Hause ins neue Jahr. Gegner am Samstag (19 Uhr) sind die Oberhaching Tropics. Um gegen die Bayern den zweiten Heimsieg der Saison einfahren zu können, gilt es am Kuhberg eine ähnliche Leistung abzurufen, wie sie den jungen Ulmern beim 69:81-Hinspielerfolg in Oberhaching gelungen ist. Trainer Anton Gavel sprach nach dem Auswärtserfolg Ende Oktober von einer „souveränen Leistung, bei der die Last in der Offensive auf mehrere Schultern verteilt werden konnte“. Ulms Routinier Nils Mittmann sagt: „Wir wissen, dass Oberhaching eine gefährliche Mannschaft ist. Sie haben viele erfahrene Spieler in ihren Reihen und mit Moritz Wohlers einen überragenden Mann in der Offensive. Wir müssen uns, wie schon im Hinspiel, auf unsere Stärken konzentrieren.“ In der Tabelle steht Ulm derzeit auf Platz neun. (az)

