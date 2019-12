vor 58 Min.

Entscheidung in letzter Sekunde

Halit Dedeoglu, Ringer des KSV Unterelchingen (in Rot), sorgte für die Entscheidung in der Verbandsliga gegen die TSG Nattheim.

Im Duell der Elchinger mit Nattheim muss es der letzte Kämpfer richten

Herzschlagfinale für die Elchinger Ringer: Das Duell gegen die TSG Nattheim gewannen sie zur großen Erleichterung des Trainerteams Dieter Folz und Oguz Özdemir mit 19:12 Punkten. Allerdings musste für eine Entscheidung der letzte Kampf herhalten – Spannung gab es in der Verbandsliga-Begegnung also reichlich.

Bereits in der ersten Hälfte erkämpften sich die Elchfighter nur einen knappen Vorsprung von 10:8 Punkten. Dabei musste sich Nils Krautsieder (57 Kilogramm) seinem Gegner David Kecskemeti durch technische Überlegenheit geschlagen geben. Auch für Pascal Schmidt (98 Kilogramm) war gegen Balazs Juhasz nichts zu holen und er verlor durch technische Überlegenheit.

Erik Schweter (61 Kilogramm) hatte mit Jugendringer Justin Jauk keine Probleme. Er brachte Jauk in die Bodenlage und drehte ihn bis zur technischen Überlegenheit und hatte somit auch mit 30 Sekunden den schnellsten Kampf des Abends. Etwas länger für seinen Sieg brauchte das Schwergewicht Slim Trabelsi, der mit Hannes Joos keine Mühe hatte. Allerdings ließ sich der Nattheimer nicht so einfach schultern, da er sich in der gefährlichen Lage wand, bis Trabelsi ihn auf beide Schultern legen konnte. Vor dem letzten Kampf der Pause hatten beide Teams jeweils acht Punkte auf ihrer Seite stehen und so lag es an Dominic Schumny (66 Kilogramm) und dem Gastringer Rico Strubel, die Führung zu erkämpfen.

Das Duell war hart umkämpft und Strubel punktete zuerst. Schumny ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und blieb konzentriert. Er bezwang am Ende den Nattheimer nach Punkten und brachte den KSV Unterelchingen mit 10:8 Punkten in Führung.

In der zweiten Hälfte machte Erik Boldin (86 Kilogramm) den Anfang. Er musste sich aber nach Punkten geschlagen geben. André Wuchenauer (71 Kilogramm) stellte sich Martin Maurer und mit einer konzentrierten Leistung holte er sich Punkt um Punkt, bis er seinen Gegner schulterte und seine gute Leistung damit krönte. Schwerer tat sich Maximilian Besser (80 Kilogramm) gegen Tobias Kuhn. Besser konnte sich am Ende knapp durchsetzen und gewann nach Punkten. Weil Martin Weickert (75 Kilogramm Greco) seinen Kampf verlor, lag es in Halit Dedeoglus (75 Kilogramm Freistil) Händen, den Tagessieg zu holen. Nach kurzem Abtasten ließ Dedeoglu jedoch keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger die Matte verlassen würde. Er ließ Bernhard Amann keine Chance und holte sich in der letzten Sekunde der ersten drei Minuten die technische Überlegenheit. (az)

