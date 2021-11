2:1 gegen Bayreuth: Pokalschreck FV Illertissen schlägt wieder zu

Plus Der FV Illertissen besiegt im Viertelfinale des bayerischen Totopokals den Regionalliga-Konkurrenten SpVgg Bayreuth. Jetzt könnte es einen großen Gegner geben.

War das ein umkämpfter Pokalabend im Viertelfinale des bayerischen Totopokals zwischen dem FV Illertissen und der SpVgg Bayreuth. Drei Elfmeter – zwei davon wurden verschossen – und eine Rote Karte zeigen, wie packend das Duell der Regionalligisten war, das der FVI mit 2:1 (1:0) für sich entschied. Die Illertisser stehen nun erneut im Halbfinale.