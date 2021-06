Bald jubelt er in der Landesliga

Ein früherer US-Profi wird Co-Trainer bei Illertissen II

Auch die Landesligamannschaft des FV Illertissen hat mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Zur ersten Übungseinheit unter dem alten und neuen Trainer Markus Schaich waren nach der langen Corona-Pause 22 vorwiegend recht junge Spieler erschienen.

Der FV Illertissen geht nämlich einen neuen Weg und baut verstärkt auf den eigenen Nachwuchs. Elf Spieler aus der eigenen A-Jugend, die in der Bayernliga spielt sowie Christian Hafner von den A-Junioren des SSV Ulm 1846 Fußball wurden in den Landesliga-Kader übernommen. Das Durchschnittsalter liegt bei weniger als 20 Jahren und ist somit extrem niedrig für eine Aktivenmannschaft.

Trainer Markus Schaich weiß natürlich, dass die kommende Saison nicht einfach wird. Er ist jedoch davon überzeugt, dass die jungen Spieler ihren Weg machen werden und schnell im Aktivenbereich dazulernen. Als spielender Co-Trainer für die zweite Mannschaft wurde aus dem Regionalliga-Kader der 31-jährige Markus Smarzoch übernommen. Vor seinem Wechsel zum FV Illertissen spielte Smarzoch mehrere Jahre beim FC Chattanooga in den USA in der dortigen dritten (Profi-) Liga.

In Deutschland trug er unter anderem das Trikot von Jahn Regensburg, er absolvierte zwölf Spiele in der zweiten und 27 in der dritten Liga. (hs)