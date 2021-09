Die fünf Wähling-Brüder eint eine große Leidenschaft

Plus Alle fünf Wähling-Brüder sind höherklassig im Fußballgeschäft tätig. Das dürfte deutschlandweit einzigartig sein. Nicolas Wähling trifft mit dem SSV Ulm 1846 Fußball am Sonntag auf Hessen Kassel.

Gerberhäuser und Mühlen, verwinkelte Gassen, die Kanäle der Blau. Es gibt viele Gründe, warum das Ulmer Fischerviertel so anziehend auf die Touristenschar aus aller Welt wirkt. Auch Nicolas Wähling hat diesen malerischen Teil der Altstadt schon ins Herz geschlossen. „Hier kann man so wunderbar abschalten vom Alltag“, sagt der 24-Jährige. Seit Ende Juli steht er im Kader des Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball. Wie er es schnell zum Leistungsträger geschafft hat.