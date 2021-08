Fußball

vor 19 Min.

FV Illertissen: Jetzt kommt Regionalliga-Schlusslicht TSV Rain

Plus Der FV Illertissen empfängt am Dienstagabend das Regionalliga-Schlusslicht TSV Rain. Die Nordschwaben haben sich am Wochenende von ihrem Trainer getrennt.

Von Hermann Schiller

Mit dem TSV Rain empfängt Regionalligist FV Illertissen am heutigen Dienstag (ab 19 Uhr) den punktlosen Tabellenletzten. Erst ein einziges Tor schossen die Gäste bislang, der ehemalige Illertisser Torhüter Kevin Schmidt musste schon 15 Mal hinter sich greifen. Das deutet auf heftige Niederlagen hin – wie zuletzt am Wochenende beim 0:4 gegen den TSV Buchbach. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen um Spielleiter Alex Schroder reagiert haben und Trainer Dominik Haußner am Sonntag entließen.

