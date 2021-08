Fußball

04.08.2021

FV lllertissen macht sich das Leben gegen den TSV Rain selbst schwer

Fußball Regionalliga Bayern FV Illertissen gegen TSV Rain/Lech. Illertissens Kapitän Fabian Rupp am Ball spurtet den dominanten Gästen davon.

Plus In der Fußball-Regionalliga Bayern holt der FV Illertissen gegen Schlusslicht TSV Rain nur einen Punkt. Was Trainer Marco Konrad zum 1:1 sagt.

Von Hermann Schiller

Was man beim Fußball-Regionalligisten FV Illertissen im Vorfeld befürchtet hatte, trat beim 1:1 (0:1) gegen den Tabellenletzten TSV Rain ein. Der Gegner hatte im Vorfeld nach ausbleibendem Erfolg den Trainer gewechselt, die Mannschaft wollte ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt. Genau das gelang den Nordschwaben über weite Strecken – aber die Gastgeber leisteten dabei freundliche Aufbauarbeit.

