Fußball

vor 17 Min.

Fußball: So will der FV Illertissen die Pokal-Hürde TSV Kottern meistern

Plus In der zweiten Runde des bayerischen Totopokals trifft der FV Illertissen am Dienstagabend auf den Bayernligisten TSV Kottern. Was den FVI im Allgäu erwartet.

Von Hermann Schiller

Quasi auf seine eigene Filiale trifft Fußball-Regionalligist FV Illertissen am Dienstag (17.45 Uhr) in der zweiten Runde des bayerischen Totopokals beim Bayernligisten TSV Kottern.

