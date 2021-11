Fußball

vor 16 Min.

Fußball in der Region: Wer nicht will, der muss nicht spielen

Der Bayerische Fußballverband hat seine Teams schon in die Winterpause geschickt. Der Württembergische Verband überlässt die Entscheidung seinen Vereinen.

Plus Der Württembergische Fußballverband schickt seine Teams nicht vorzeitig in die Winterpause. Eine Hintertür steht Vereinen aber weit offen.

Von Peter Meier

Es wurde lange und nach eigenem Bekunden kontrovers diskutiert in der Nacht zum Freitag. Am Ende kamen die Bezirksvertreter im Württembergischen Fußball-Verband (WFV) im Prinzip überein, dass die wenigen in diesem Jahr noch angesetzten Spiele im Nachwuchsbereich verlegt werden. Die aktiven Mannschaften dagegen sollen ihr Programm bis zur Winterpause durchziehen. Eine Hintertür steht allerdings weit offen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen