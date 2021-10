Kreisliga A Iller: So entthront der FV Weißenhorn den FV Senden

Plus Der FV Weißenhorn feiert in der Kreisliga A Iller einen 2:1-Heimsieg gegen den FV Senden. Ein Einwechselspieler sorgt für die Entscheidung.

Durch einen 2:1-Erfolg hat der FV Weißenhorn den FV Senden vom Thron der Fußball-Kreisliga A Iller gestoßen. Die Rothtaler verharren weiterhin auf dem fünften Rang. FVS-Coach Sebastiano Pirrello machte hinterher seinem Ärger Luft: „Das war gegenüber dem letzten vorzüglichen Spiel ein Unterschied wie Tag und Nacht.“