Paukenschlag im Günztal: Trainer Christian Möller schmeißt in Egg hin

Paukenschlag im Günztal: Die 1:7-Klatsche beim Tabellenführer 1. FC Sonthofen am vergangenen Wochenende hat gravierende Folgen für den Fußball-Landesligisten SV Egg. Christian Möller ist nicht mehr Trainer der Männermannschaft.