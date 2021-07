Regionalliga Bayern: Knappe Niederlage für den FV Illertissen

Plus Am 3. Spieltag der Regionalliga Bayern hat der FV Illertissen die erste Saisonniederlage kassiert. Warum der TSV Buchbach ein Angstgegner des FVI bleibt.

Jetzt hat es also auch die Fußballer des FV Illertissen erwischt: Mit 0:1 (0:0) unterlag die Mannschaft von Trainer Marco Konrad dem TSV Buchbach. Es war im dritten Spiel der jungen Regionalliga-Saison die erste Niederlage für den FVI. Müßig, zu diskutieren, ob der Gästesieg verdient war. Zumindest erzielten die Buchbacher ein Tor - was Illertissen dieses Mal trotz großer Bemühungen nicht gelang.