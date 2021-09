Regionalliga Bayern: So lief Illertissens Heimspiel gegen den FC Augsburg 2

Plus Gegen den FC Augsburg II feiert der FV Illertissen den dritten Heimsieg der Saison. Warum sogar Trainer Marco Konrad ins Schwärmen gerät.

Der dritte Heimsieg dieser Saison war einer der besonders eindrucksvollen Art. Mit 4:0 fertigte der FV Illertissen die zuvor in fünf Spielen ungeschlagene Reserve des FC Augsburg ab. Das klare Ergebnis täuscht allerdings ein bisschen.