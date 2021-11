Fußball

06:30 Uhr

Von wegen Dorfklub: Das erwartet den FV Illertissen in Buchbach

Plus Der FV Illertissen muss am Samstag in der Regionalliga Bayern beim TSV Buchbach ran. Die Oberbayern sind eine Art Angstgegner der Illertaler.

Von Hermann Schiller

Diese Partie ist mittlerweile ein echter Dauerbrenner: Schon 17-mal standen sich der FV Illertissen und der TSV Buchbach in der Regionalliga Bayern gegenüber. Das 18. Duell wird am Samstag (14 Uhr) bei den Oberbayern ausgetragen.

