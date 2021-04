Geht was gegen die Großen?

Die Pokal-Favoriten schwächeln und Ulm ist gut drauf

Was sind das denn plötzlich für Ergebnisse in der Basketball-Bundesliga? Bayern München verliert am Sonntagabend zu Hause mit 83:85 gegen Braunschweig, nachdem der Ligakrösus aus der bayerischen Landeshauptstadt zuvor schon gegen Gießen verloren hat – und Berlin verliert zu Hause gegen Hamburg. Natürlich hinken Quervergleiche ein bisschen, aber eine gewisse Aussagekraft haben sie eben doch. Ratiopharm Ulm hat am Ostermontag gegen Braunschweig und am vergangenen Samstag gegen Gießen gespielt und beide Gegner mit 30 oder mehr Punkten Differenz abgefertigt. Auch gegen Hamburg haben die Ulmer schon zweimal gewonnen. Geht also vielleicht etwas beim Top-Four um den deutschen Pokal am kommenden Wochenende im Münchener Audi-Dome?

Auf dem Papier könnten die Aufgaben nicht schwieriger sein: Die Ulmer spielen am Samstag (16 Uhr) im Halbfinale gegen die Bayern und wenn sie tatsächlich die Sensation schaffen, dann brauchen sie am Sonntag um 15 Uhr im Finale eine zweite. Denn dann wäre der Gegner mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Alba Berlin.

Aber die beiden Euroleague-Teilnehmer schwächeln derzeit in der Liga, vielleicht lassen sie es auch etwas gemütlicher angehen. Ulm ist jedenfalls sehr gut drauf, wie die drei deutlichen Heimsiege nacheinander gegen Würzburg, Braunschweig und Gießen beweisen. Die Generalprobe für den Pokal ist allerdings deutlich anspruchsvoller: Am Dienstag (19 Uhr) spielt Ulm in Bayreuth, die Mannschaft aus Oberfranken hat noch eine Minichance auf die Play-offs. (pim)