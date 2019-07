vor 36 Min.

Gerlenhofen, wer sonst?

Das Siegerbild wird beim FV Gerlenhofen zur Routine: Der Kreisligist gewann zum vierten Mal in Folge den Iller-Pokal.

Kreisligist gewinnt zum vierten Mal nacheinander in Ay

Es wird zur Routine beim Fußballturnier um den Iller-Pokal in Ay: Am Ende steht der FV Gerlenhofen ganz oben auf dem Siegertreppchen. Erneut gewann der A-Kreisligist das Turnier seines Nachbarvereins, einmal mehr reichte es für den FV Ay nur zu Rang zwei. Uli Hanser, der Vereinschef des FV Ay, überreichte den Gerlenhofern bereits zum vierten Mal in Folge den Siegerpokal und lobte: „Respekt vor dieser Leistung.“ Mit 1:0 gewann Gerlenhofen diesmal das Endspiel gegen den gastgebenden FV Ay. Die Partie verlief dabei einseitiger, als es das nackte Ergebnis vermuten lässt. Nedim Hodovic traf für den klar überlegenen FV Gerlenhofen. Dessen Trainer Thomas Schmidt gestand: „Es war eine Willensgeschichte, sich nach zwei Stunden wieder aufzuraffen.“

Im Halbfinale war es für seine Mannschaft nämlich deutlich enger. Im durchaus emotional geführten Spiel gegen den FV Senden hieß es nach 60 Minuten 1:1. Im notwendigen Elfmeterschießen hatte Gerlenhofen das bessere Ende für sich. Für Senden reichte es wie schon im Vorjahr zu Rang drei. Im kleinen Finale setzten sich die Sendener gegen das völlig überforderte Team vom RSV Wullenstetten klar mit 7:0 durch. Neuzugang Tim Hartmann steuerte dazu gleich vier Tore bei. Auch im Halbfinale war Wullenstetten chancenlos und musste sich dem FV Ay mit 1:5 geschlagen geben. (jürs)

FV Gerlenhofen – FV Senden 5:4 n. E. (1:1), FV Ay – RSV Wullenstetten 5:1.

FV Senden – RSV Wullenstetten 7:0.

FV Gerlenhofen – FV Ay 1:0. (jürs)

