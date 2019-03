29.03.2019

Illertissen will die Lufthoheit

Im Duell des Neunten gegen den Achten trifft der FVI auf Bayreuth. Die Oberfranken haben das gleiche Ziel wie der Gastgeber

Von Hermann Schiller

Mit der SpVgg Bayreuth empfängt der bayerische Regionalligist FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) einen Traditionsverein, der einst sogar in der 2. Bundesliga angetreten war. Doch das ist lange her (Saison 1989/90) und es folgte in der Saison 1996/97 sogar der Absturz in die Landesliga. Erst 2013/14 gelang mit dem Meistertitel in der Bayernliga Nord wieder der Aufstieg in die Regionalliga Bayern. Dort gab es Höhen und Tiefen und in der vergangenen Saison schaffte man den Klassenerhalt erst über die Relegation. Das soll in dieser Saison unter allen Umständen vermieden werden, ein Ziel, das auch der FV Illertissen hat.

Ein Sieg bei diesem Aufeinandertreffen könnte für einen der beiden Kontrahenten ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt sein. Doch nachdem beide am Wochenende ihre Spiele gewannen, können sie deutlich entspannter in die Partie gehen. Die Gäste gewannen am Mittwoch ihr Nachholspiel in Ingolstadt und können fast schon das Wort „Rettung“ in den Mund nehmen. Danach sah es zu Beginn der aktuellen Saison allerdings nicht aus. Mit einer Pleitenserie von sieben Niederlagen in Folge waren die Oberfranken gestartet. So massiv, wie die diese Serie anmutet, war auch die Kraft, mit der sich die Bayreuther erfolgreich dagegen stemmten. Denn in den folgenden 19 Partien verloren sie nur dreimal.

Zudem hat sich der Illertisser Gegner in der Winterpause nochmals personell verstärkt. Mit dem ehemaligen Unterhachinger und Schweinfurter Alexander Piller (25) hat er einen spurtstarken Stürmer verpflichtet. Vom Zweitligisten Jahn Regensburg kam mit Sven Kopp (24) ein mit 1,98 Metern Körpergröße sehr starker Abwehrspieler – der Erfolg stellte sich postwendend ein. Beim Tabellenzweiten Eichstätt gelang Bayreuth im ersten Spiel nach der Winterpause ein 1:1 und anschließend brachte die Mannschaft dem souveränen Tabellenführer FC Bayern München II die zweite Saisonniederlage bei.

Erfolgreich ist derzeit aber auch die Mannschaft von der Iller. Nur zwei Niederlagen in den letzten zehn Spielen musste die Mannschaft von Trainer Marco Küntzel hinnehmen. Außerdem kann der FVI in der Partie gegen Bayreuth wieder auf wichtige Akteure wie Moritz Nebel, Volkan Celiktas und Maurice Strobel zurückgreifen, die ihre Spielsperren abgesessen haben. Das freut Marco Küntzel natürlich: „Lieber hab ich die Qual der Wahl als andersherum. Wir wissen natürlich, dass mit Bayreuth eine Mannschaft kommt, die zwar bei Saisonbeginn Probleme hatte, aber dann Fahrt aufnahm.“ Er erwarte ein interessantes Spiel, so der Illertisser Trainer weiter. Seine Mannschaft habe zuletzt die richtige Reaktion gezeigt und man müsse von den restlichen acht Spielen noch zwei gewinnen, dann sei der Klassenerhalt wohl erreicht.

Er müsse nur aufpassen, dass seine Männer nicht schon jetzt zufrieden seien, man wolle natürlich noch etwas erreichen. Doch wenn seine Mannschaft die Leistung abrufe, zu der sie fähig ist, dann könne man zuversichtlich in die ausstehenden Partien gehen.

