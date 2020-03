vor 36 Min.

Jedesheim steigt auf

Die dritte Liga wartet. Ein Thaler kegelt 609 Holz

Die erste Mannschaft der Jedesheimer Kegeler hat am vergangenen Samstag ihr Auswärtsspiel bei der Fortuna in Schwabmünchen mit 7:1 Mannschaftspunkten und 3303:3147 Kegeln deutlich gewonnen. Dadurch, dass der Verfolger aus Eichstätt knapp verloren hat, darf sich Jedesheim bereits zwei Spieltage vor Schluss Landesligameister nennen und steigt somit in die dritthöchste Liga auf. Schon das Startpaar bestehend aus Timo Alander und Harald Hoyer setzte mit seinen beiden Mannschaftspunkten das erste Ausrufezeichen der Begegnung, die die Jedesheimer souverän für sich entschieden. Den Tagesbestwert kegelte der Jedesheimer Mark Alander mit 582 Holz.

KF Jedesheim: M. Alander (582 Holz), T. Alander (572), Hoyer (551), Ruess (542), Stimpfle (528), Badent (528).

Eine starke Mannschaftsleistung hat trotz des Ausfalles von drei Stammkräften für einen überzeugenden 8:0 (3414:3204)-Erfolg von Alle Neune Thal in der Landesliga gegen Losodica Munningen gesorgt. Thals Dominik Metzdorf zaubertedabei sogar einen 600er aus dem Hut (609 Holz). (az, ser)

AN Thal: Metzdorf (609), Mazeth (591), König (573), Kandler (570), Schradi (558), Seruset (513).

