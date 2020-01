vor 46 Min.

Mehrkämpfer vor erstem Leistungstest

SSV-Athleten starten in Frankreich

Beim internationalen Hallen-Mehrkampf-Meeting in Clermont-Ferrand, Frankreich startet an diesem Wochenende das Olympia-Jahr 2020 für Tim Nowak und Manuel Eitel. Die beiden Ulmer Zehnkämpfer zählen im Hallen-Siebenkampf zu den Favoriten – wichtiger als der Sieg und die Punktzahl ist ihnen jedoch die Formüberprüfung nach dem ersten harten Trainingsblock.

„Ich bin verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen und im Training läuft alles sehr gut“, lautet der Statusbericht des WM-Zehnten Tim Nowak kurz vor seinem Einstieg in die Hallensaison. Der 24 Jahre alte Athlet vom SSV Ulm 1846 hat nach den Weltmeisterschaften in Doha erfolgreich die Grundausbildung in der Sportfördergruppe der Bundeswehr absolviert und Mitte November das intensive Training für die wichtige Olympia-Saison aufgenommen. Am Samstag und Sonntag steht nun in Clermont-Ferrand die erste Bewährungsprobe auf dem Programm. „Der Siebenkampf ist für mich ein sehr ernst zu nehmender Test“, erklärt Tim Nowak, „und zugleich Teil der Vorbereitung auf Götzis.“ Dort will er sich im besten Fall Ende Mai für die Olympischen Spiele qualifizieren. Ein Start bei der Hallen-WM in Nanjing (China) Mitte März kommt dagegen nicht infrage.

Dasselbe gilt für den Dritten der U23-Europameisterschaften, Manuel Eitel. Der 22-Jährige sammelte in den vergangenen Tagen mit guten Trainingsleistungen Selbstvertrauen für seine Paradedisziplinen Sprint und Hürdensprint. Dennoch sagt er: „Ich bin noch nicht auf einem Top-Niveau, ich werde den Wettkampf aus dem Training heraus bestreiten.“ Er wurde im Winter von einer Operation an der Bauchdecke ausgebremst. (sibe)

Themen folgen