vor 19 Min.

Nächstes Kaliber für Neu-Ulm

Runde zwei des WFV-Pokals steht an

Keine Angst vor großen Namen – auch in der zweiten Runde des WFV-Pokals hat der TSV Neu-Ulm Großes vor. Nachdem er in Runde eins mit den Sportfreunden Dorfmerkingen bereits einen Oberligist ausgeschaltet hatte, will er heute Abend (17.45 Uhr) im eigenen Stadion erneut für eine Überraschung sorgen. Dann taucht der 1. FC Normannia Gmünd im Muthenhölzle auf. „Wieder ein richtiges Kaliber“, TSV-Trainer Michael Schwer. Er nahm die Gmünder bei deren Erstrundenauftritt in Bad Boll in Augenschein und attestiert dem Verbandsligisten eine sehr gute Spielanlage und hohe Ballsicherheit.

Trotz der schönen Gegend dürfte die Reise des TSV Buch heute Abend (17.45 Uhr) eher nicht zu einem Betriebsausflug werden. Trainer Harry Haug muss mit seiner Mannschaft zum klassengleichen SV Kehlen an den Bodensee. Zwischen Meckenbeuren und Friedrichshafen gelegen, kickt der SV in der Landesliga Staffel vier. „Das wird eine gute Standortbestimmung.“ Weil Markus Wanner gesperrt ist und einige Spieler noch im Urlaub weilen, wird Haug improvisieren müssen. Sein Fokus liegt ohnehin klar auf dem Saisonbeginn am Wochenende mit der Hausaufgabe gegen den TV Echterdingen.

Gegen wen Türkspor Neu-Ulm nächste Woche in Runde zwei antreten muss, kommt auch erst heute auf. Weil dabei der Verbandsligist TSV Essingen auf den Oberligisten Stuttgarter Kickers trifft, wird es in jedem Fall eine höherklassige Mannschaft sein. (jürs)

