vor 22 Min.

Neu-Ulmer Festspiele gehen weiter

TSV und Türkspor siegen, Buch verliert

Nach einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage stand der TSV Buch am Freitagabend in Bonlanden erstmals wieder auf verlorenem Posten in der Fußball-Landesliga Württemberg. Dafür gehen die Festspiele der beiden Neu-Ulmer Teams weiter.

Es war wie immer, wenn der SV Bonlanden und der TSV Buch aufeinandertreffen. Die Zuschauer sehen mindestens drei Tore und eine Bucher Mannschaft, die seit Jahren in Bonlanden nur wenig zu bestellen hat. Am Freitagabend war Bonlandens 3:0-Sieg hochverdient. „Die waren einfach gut, wir waren praktisch chancenlos“, sagte Buchs Pressewart Steffen Amann. Bonlandens Torjäger Ugur Yilmaz erzielte die 1:0-Pausenführung (24.). Acht Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Maximilian Schwarz auf 2:0. Mitte der zweiten Halbzeit ärgerten sich die Bucher, weil Schiedsrichterin Jessica Mast ein Foulspiel an Timo Leitner nicht als elfmeterwürdig einstufte (75.). Ein möglicher Anschlusstreffer hätte die Partie aus Sicht des TSV Buch vielleicht noch einmal spannend gemacht. So aber öffnete er die Abwehrformation und fing sich prompt den Konter zum 3:0-Endstand durch Lasse Fröschle ein (82.).

TSV Buch: Maier - Negele, Seifert, Kurz, Salger, Zott (70. Schmid) -Schabel (80. Paul), Schrapp, Sailer (45. Egle), Leitner (85. Thaqi) - Bolkart.

Vier gewinnt: Zum dritten Mal hintereinander schießt der TSV Neu-Ulm in einem Landesligaspiel mindestens vier Tore. Am Samstag erledigte er die Hausaufgabe gegen den TSV Köngen klar mit 4:1. Nebenbei war dies noch der erste Sieg über Köngen seit zwölf Jahren. Die Gäste hatten mit einem Pfostenschuss allerdings etwas Pech (35.). Neu-Ulm erwischte seinerseits einen guten Start und ging früh durch Kevin German in Führung (5.). In der Folge agierten die Hausherren jedoch zu verspielt, weitere Torchancen blieben die Ausnahme. Der 1:1-Ausgleich von Retzino Kaptelli war das Produkt eines strittigen Foulelfmeters (25.). Von da an agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, auch wenn Oliver Schlotter auf 2:1 stellte (37.). Auch nach dem Seitenwechsel waren die Spielanteile zunächst gleichmäßig verteilt. Den Unterschied machten an diesem Nachmittag dann zwei Neu-Ulmer Akteure. Oliver Schlotter ließ seinem ersten Treffer noch zwei weitere folgen (59., 64.) und Torhüter Kim Anders hielt mit mehreren guten Paraden den 4:1-Endstand fest.

TSV Neu-Ulm: Anders - Kurz, Schuhmacher, Rupp, Schweizer - Schlotter (67. Casullo), Patent (78. Cumur), Beer (83. Botzenhardt), Kidane (73. Dipsizgöl) - Fidan, German (78. Ufschlag).

Auch in diesem Spiel steckte eine Menge Arbeit, bis der 3:2-Auswärtserfolg von Türkspor Neu-Ulm beim TSV Weilimdorf endlich feststand. „Solche Spiele müssen wir eben auch mal gewinnen“, sagte Trainer Ünal Demirkiran. „Aber meine Mannschaft wollte unbedingt Herbstmeister werden.“ Alper Bagceci brachte sein Team zwar mit 1:0 in Führung (17.), noch vor dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber jedoch die passende Antwort. Erst unterlief Sascha Endres ein Foulspiel im eigenen Strafraum und Antonio Belobrajdic traf vom Elfmeterpunkt aus zum 1:1-Ausgleich (39.). Und nur eine Minute später schien Behar Hasanaj mit seinem 2:1 dem Spiel die Wendung zu geben. Demirkiran hatte in der Pause dann mit der Einwechselung von Adin Kajan die zündende Idee. Mit seiner ersten Aktion glückte Kajan der 2:2-Ausgleich (47.). Eine verunglückte Flanke von Özgür Sahin senkte sich dann zum glücklichen 3:2-Arbeitssieg ins Weilimdorfer Tor (72.). (jürs)

Türkspor Neu-Ulm: E. Özer – Owusu, Haxhijaj, Endres, Sahin – Bagceci (80. Evens), Hämmerle, Ö. Aksoy, Tastan – Tupella (65. Malheiro), Tekin (46. Kajan).

