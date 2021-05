Neuer Chef von 6000 Schiedsrichtern

Amtswechsel beim Fußball-Verband

Zwei Kandidaten wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Schiedsrichter-Hauptversammlung des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) als Verbands-Schiedsrichterobmann vorgeschlagen. Die Stichwahl ergab 17 Stimmen für Markus Seidl (Gruppe Waiblingen) und 30 Stimmen für Volker Stellmach (Gruppe Schwäbisch Hall), der damit dem Verbandstag zur Bestätigung als neuer Vertreter der rund 6000 Unparteiischen in Württemberg vorgeschlagen wird.

Bereits zuvor hatten Florian Steinberg (Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses im Süddeutschen Fußball-Verband) und WFV-Präsident Matthias Schöck die herausragenden Leistungen und Verdienste der württembergischen Schiedsrichter gewürdigt. Die Ausbildung mithilfe einer digitalen Lernplattform, neue Konzepte in der Gewinnung sowie in der Förderung und im Coaching, die Einführung eines neuen Verhaltenskodex – diese Innovationen belegen nach Einschätzung der Redner die Entwicklungen im Schiedsrichterwesen und unterstreichen die Zukunftsfähigkeit in Zeiten einer verminderten persönlichen Bindungsbereitschaft für das Ehrenamt.

Ein letztes Mal führte der bisherige Obmann Giuseppe Palilla durch die digitale Versammlung. Er hatte sich nach neun Jahren an der Spitze der württembergischen Schiedsrichter nicht mehr zur Wahl gestellt. Mit Horst Ebel und Philipp Lehmann wurden zwei weitere Mitglieder aus dem Verbands-Schiedsrichterauschuss verabschiedet. Vor allem Ebel hatte seit 1988 als Lehrwart und in zwölf Jahren als Verbands-Lehrwart die Ausbildung von Generationen von Unparteiischen verantwortet und genießt bundesweit einen exzellenten Ruf, so Florian Steinberg in seiner Würdigung.

Wie bisher sollen Stephan Gerster, Melissa Joos und Jochen Härdtlein als Beisitzer sowie Reiner Bergmann als neuer Verbands-Schiedsrichterlehrwart Verantwortung übernehmen. Neu hinzukommen sollen Philipp Herbst, Manuel Dürr, Gaetano Falcicchio und Uwe Hamel. Josef Ringer von der Gruppe Wangen wurde einstimmig als Vertreter der Bezirks-Schiedsrichter-Obleute bestätigt. (wfv)