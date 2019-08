00:03 Uhr

Punktejagd für die Rangliste

Tennis-Nachwuchs spielt in Weißenhorn

Das U21-Nachwuchsturnier des TC Weißenhorn ist mittlerweile zum festen Termin im Kalender junger Tennisspieler geworden. Punkte für die Rangliste des Deutschen Tennisbundes (DTB) sowie insgesamt 4000 Euro Preisgeld locken jedes Jahr die Filzball-Talente an die Roth. Zum neunten Mal findet der Wettkampf in diesem Jahr statt. Auftakt ist an diesem Freitag um 13 Uhr mit den ersten Partien der Männer, am Samstag folgen die Frauen ab 9.30 Uhr. Die Endspiele am Sonntag beginnen voraussichtlich um 13 Uhr. Zur N1-Kategorie, der besten Turnierklasse, gehört der Wettkampf.

Das Starterfeld kann sich dementsprechend sehen lassen. Bei den Frauen sind sieben Spielerinnen dabei, die in der höchsten Leistungsklasse LK1 spielen. Eine von ihnen ist die bayerische Meisterin Laura Isabel Putz vom TC Aschheim. Die 16-Jährige möchte als Vorjahressiegerin ihren Titel verteidigen. Vom TSV Illertissen ist Alicia Kloos mit dabei.

Auch zum Männer–Wettkampf kommen sieben Spieler aus der LK1. Vom gastgebenden TC Weißenhorn starten Deren Yigin, Robin Botzenhardt, Noël Harder und Chris Sedlak. Außerdem schickt der SSV Ulm Julian Güttinger und Maximilian Metzler ins Rennen, vom TS Weißenhorn nimmt Felix Mayerhofer am Turnier teil. Luca David Walter (TSV Pfuhl) und Yannis Vogel (RSV Wullenstetten) komplettieren das regionale Feld. (az)

