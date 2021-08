Großer Preis von Illertissen: Sie holen sich den Sieg im Springparcours

Plus Ohne Fehler bleibt beim "Großen Preis von Illertissen" keiner. Wer sich den Sieg beim anspruchsvollen S***-Springen geholt hat.

Andreas Brenner aus der Oberpfälzer Marktgemeinde Hahnbach im Landkreis Amberg-Sulzbach hat mit der elfjährigen bayerischen Stute „Samba de la Magnifica“ das S***-Springen um den „Großen Preis von Illertissen“ gewonnen. Und dafür wurden die beiden reichlich beschenkt.