vor 25 Min.

Schnelle Fahrten vor großer Kulisse

Cedric Schick aus Nersingen beendet die Saison mit einem Sieg

Der 19-jährige Motorsportler Cedric Schick aus Nersingen hat die Saison mit einem Sieg im letzten Rennen zur Bayerischen Motocross-Meisterschaft in Pfatter bei Regensburg erfolgreich beendet. Unter 35 Startern kam er im ersten Rennen über 20 Minuten als Dritter ins Ziel. Im zweiten Rennen drehte Schick den Spieß um. Er eroberte in der ersten Kurve die Führung und gab diese auf der sehr schnellen und technisch anspruchsvollen Strecke nicht mehr ab. Punktgleich mit Felix Hail aus Kempten wurde er Gesamtsieger der Serie.

Schick startete außerdem erstmals bei sieben Veranstaltungen zur Deutschen Zweitaktmeisterschaft und belegte den sehr guten achten Platz in der Gesamtwertung. In Aichwald bei Stuttgart belegte er dabei vor 15000 Zuschauern im Finale der 40 schnellsten Fahrer den fünften Platz im zweiten Lauf.

Sehr erfolgreich verlief auch die Saison für den zweiten Motocrosser der Region. Fabian Strobel aus Bernstadt wurde nach dem Finale in Frankenbach bei Heilbronn Vizemeister im stark besetzten ADAC-Baden-Württemberg-Pokal. Strobel qualifizierte sich außerdem für das Team Baden-Württemberg und führte es beim Cross-Finale in Magdeburg mit zwei Platzierungen in den Top Ten auf Rang zwei der Gesamtwertung. (az)

