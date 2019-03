15.03.2019

Sie fahren zur Meisterschaft

Babenhauser Frauen haben es geschafft, die Männer nicht

Nach dem letzten Spieltag der Prellball-Bundesliga Süd steht die Damenmannschaft des TSV Babenhausen auf dem dritten Tabellenplatz und hat damit die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft geschafft. An der dürfen die jeweils besten vier Mannschaften aus den Bundesligen Nord, Mitte und Süd teilnehmen.

Nach einer sehr guten Hinrunde, die Larissa Franz, Janett Horeischi, Melanie Lobner, Darja Schewtschuk und Anna Kalischek noch punktgleich mit den beiden führenden Mannschaften abschlossen, ließ die Leistung in der Rückrunde etwas nach. Am dritten Spieltag reichte es dabei gegen keine der beiden Topmannschaften aus Edingen und Freiburg zu einem Sieg. Dazu kam eine absolut vermeidbare 30:31-Niederlage gegen den Viertplatzierten SV Weiler. Am letzten Spieltag bissen die Babenhauserinnen dann noch einmal die Zähne zusammen. Sie gewannen alle vier Spiele und verteidigten damit Platz drei. Damit war die Startberechtigung bei der deutschen Meisterschaft, die am 23. und 24. März in Waiblingen bei Stuttgart stattfindet, unter Dach und Fach.

Dieses Saisonziel verfehlte die Männermannschaft des TSV Babenhausen mit Markus Franz, Michael Blume, Bernd Überle und Johannes Bürgel. Am letzten Spieltag zeigten sie zwar eine gute Leistung und gewannen vier von fünf Spielen. Doch zuvor hatte Babenhausen gegen eigentlich ebenbürtige Gegner wichtige Punkte liegen lassen. Am Ende reichte es somit nur zum Mittelfeldplatz sechs. (fs)

