vor 59 Min.

Spatzen-Tests gegen drei Drittligisten

Ulmer Termine in der Vorbereitung fix

Der SSV Ulm 1846 Fußball bekommt es in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Südwest unter anderem mit den drei Drittligisten Würzburger Kickers, SpVgg Unterhaching und Waldhof Mannheim zu tun. Am Montag, 17. Juni beginnen die Spatzen wieder mit dem Training, anschließend geht es für fünf Tage ins Trainingslager nach Sulzberg im Allgäu.

Die Termine und Gegner der Vorbereitung:

TSV Kottern – Ulm (in Durach).

Würzburger Kickers – Ulm (in Niederstetten).

SpVgg Unterhaching – Ulm.

Ulm – FC Augsburg II (in Illerrieden).

Fupa-Auswahl – Ulm (in Dietenheim).

Waldhof Mannheim – Ulm.

SV Eggingen – Ulm.

Ulm – SGV Freiberg (in Illerzell). (az)

