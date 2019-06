vor 50 Min.

Starker Start der Neu-Ulmer ins WM-Jahr

Deutscher Titel für Inline-Fahrerin

Einen guten Saisonstart hatten die Inline-Rennläufer des DAV Neu-Ulm beim baden-württembergischen Slalom-Cup und der deutschen Meisterschaft im Riesenslalom in Nagold. Den Titel im Riesenslalom holte sich die Ex-Weltmeisterin Ann-Krystina Wanzke mit zweimaliger klarer Bestzeit in überlegener Manier vor Manuela Schmohl aus Unterensingen. Marina Seitz rundete als Dritte den starken Auftritt des DAV Neu-Ulm ab. Bei den Männern lag der Vöhringer Manuel Zörlein nach dem ersten Durchgang noch auf Rang zwei. Dann musste er aber Marco Walz vom TSV Steinenbronn noch an sich vorbei ziehen lassen und wurde am Ende Dritter. Seine Vereinskameraden Marinus Maurer, Sebastian Schwab und Luca Seeberger belegten die Ränge acht neun und zehn.

Im baden-württembergischen Slalom-Cup holte sich in der Altersklasse U18 Marinus Maurer den Sieg und in der U21 Luca Seeberger. Bei den Frauen belegten Marina Seitz und Ann Krystina Wanzke hinter Manuel Schmohl die Ränge zwei und drei. Manuel Zörlein sicherte sich als Dritter im Männerrennen ebenfalls einen Platz auf dem Podest.

Der Neu-Ulmer Trainer Walter Wölfle war mit diesen Ergebnissen mit Blick auf die kommenden Weltcuprennen im tschechischen Mezzibori und in Degmarn sehr zufrieden. Der absolute Höhepunkt des Jahres ist dann aber die Weltmeisterschaft vom 8. bis zum 12. Juli in Barcelona. Ann-Krystina Wanzke, Marina Seitz, Sebastian Schwab und Manuel Zörlein sind dafür bereits nominiert. (bezö)

