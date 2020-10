24.10.2020

TSV Buch unternimmt vierten Anlauf

In Bayern steht die Tür für Absagen weit offen

Interessante Paarungen stehen am Wochenende in der württembergischen Fußball-Landesliga auf dem Programm. Der TSV Neu-Ulm hat heute (15.30 Uhr) in Geislingen ein ebenso schwieriges Spiel zu absolvieren, wie morgen (16 Uhr) der TSV Buch beim Namensvetter aus Oberensingen. Für die SSG Ulm gilt es, nach der Zwangspause wieder in die Erfolgsspur zurück zu finden.

Der Papierform nach erwartet den Aufsteiger die leichteste Aufgabe des Wochenendes. Am Sonntag (16 Uhr) geht es zum TSV Deizisau. Im Duell der Neulinge sind die Karten klar verteilt. Die Ulmer liegen mit zwei Spielen weniger als Tabellenführer Stammheim auf Rang zwei, Deizisau hat zu Hause noch kein Spiel gewonnen und kämpft bereits um den Klassenerhalt.

„Wir hoffen wie immer auf den ersten Auswärtssieg“: Der Bucher Trainer Harry Haug macht sich selbst Mut vor dem Spiel beim TSV Oberensingen. Nach anfänglichen Problemen scheint es allerdings, als hätten die Gastgeber mittlerweile in die Spur gefunden. Gleich vier Mal hintereinander gewann Oberensingen und mischt so das Feld quasi von hinten auf. Bereits zum vierten Mal treffen beide Teams aufeinander, einen Bucher Sieg gab es bislang nicht in diesen Duellen. Zum Zuschauen verurteilt ist diesmal David Trum. Nach einem Zusammenprall mit einem Mitspieler vor einer Woche musste er mit 14 Stichen genäht werden und fällt nun einige Zeit aus.

Zwei Ausfälle beklagt auch Lukas Kögel. Er muss verletzungsbedingt auf Mehmet Ali Fidan und Yunus Dipsizgöl verzichten. Heute (Spielbeginn 15.30 Uhr) reist Kögel mit seinem TSV Neu-Ulm zum SC Geislingen. „Ein ambitionierter Gegner, wir sind gewarnt“: Der Neu-Ulmer Trainer lässt sich nicht von den letzten Aufeinandertreffen blenden. Zuletzt sahen die Neu-Ulmer, vor allem im Eybacher Tal, immer gut gegen den SC Geislingen aus. Der bekam in drei Spielen gleich zehn Gegentore von Kögel und seinen Teamkollegen eingeschenkt. Der verspricht dem Gegner erneut ein heißes Tänzchen: „Wir werden Gegenwehr leisten.“

Bereits abgesetzt wurde die auf Samstag angesetzte Partie der bayerischen Landesliga zwischen dem FC Gundelfingen und dem SV Egg. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat dafür jetzt die Tür ganz weit aufgemacht: Eine Partie kann auch ohne Einverständnis des Gegners abgesagt werden, wenn die Corona-Inzidenz in der Heimat eines der beiden Vereine bei über 50 liegt. Am Montag wird der BFV die Situation neu beraten. Es wäre wenig überraschend, wenn dann beschlossen wird, dass in diesem Kalenderjahr im Freistaat gar keine Pflichtspiele mehr ausgetragen werden. Da ohnehin nur die vergangene Saison beendet werden soll, gibt es genug zeitliche Puffer. (jürs/pim)

