00:03 Uhr

Ulm bekommt einen neuen Spielmacher

Miller und Reinhardt verlassen den Klub

Die Ulmer Bundesliga-Basketballer haben einen neuen Point Guard, in den sie offenbar große Hoffnungen setzen, denn ganz risikofrei ist die neue Rolle, die dem erst 18-jährigen Killian Hayes zukommen soll, nicht. Hayes ist französischer Junioren-Nationalspieler und soll in der kommenden Saison das Team von Trainer Jaka Lakovic als Point Guard anführen.

„Killian Hayes ist das Risiko wert“, sagt Lakovic über die Neuverpflichtung. „Er bringt von seinen Anlagen her alles mit, was ein moderner Point Guard braucht. Er ist groß, schnell und ein hervorragender Passgeber. Trotz seiner Jugend traue ich ihm zu, dass er das Team führen kann.“ Hayes stand in der vergangenen Saison für Cholet Basket in der ersten französischen Liga durchschnittlich knapp 20 Minuten auf dem Parkett und erzielte dabei im Schnitt 7,1 Punkte. Er durchlief alle Jungend-Nationalteams in Frankreich und gilt in seinem Jahrgang als einer der talentiertesten Guards in Europa. 2017 führte Hayes die französische Auswahl bei der U16-EM zum Titel und wurde zum wertvollsten Spieler des Turniers ausgezeichnet. Ein Jahr später erreichte er bei der U17-WM mit Frankreich erneut das Finale und glänzte dort.

Mit der Verpflichtung von Killian Hayes ist klar, dass Patrick Miller und Katin Reinhardt nicht nach Ulm zurückkehren werden. Reinhardt absolvierte zwischen 2018 und 2019 39 BBL-Spiele (12 im Eurocup) im orangenen Trikot und Miller führte das Team in der vergangenen Saison in 32 Bundesliga-Spielen (13 Eurocup) als Spielmacher an. „Beide Spieler haben unseren Club immer vorbildlich vertreten. Ich bedanke mich im Namen von Ratiopharm Ulm bei Patrick Miller und Katin Reinhardt für die Zusammenarbeit“, erklärte Sportdirektor Thorsten Leibenath. (az)

