vor 5 Min.

Ulm holt Riesentalent für die Pro B

Freitag Auslosung im Basketball-Eurocup

Die Ulmer Basketballer haben den polnischen Junioren-Nationalspieler Jeremy Sochan unter Vertrag genommen. Der 17-Jährige wird in der kommenden Spielzeit für die Mannschaft der Orange-Academy in der Pro B auflaufen und zudem in der Regionalliga zum Einsatz kommen. In der Saison 2019/2020 spielte der 2,03 Meter große Flügelspieler für die La-Lumiere-School in den USA. International steht Jeremy Sochan für Polen, das Geburtsland seiner Mutter, auf dem Parkett – und das durchaus mit Erfolg: Im vergangenen Jahr holte er mit dem polnischen Nationalteam bei der U16-Europameisterschaft den Titel in der Division B. Mit durchschnittlich 16,1 Punkten, 9,6 Rebounds, drei direkten Korbvorlagen und drei Ballgewinnen hatte Sochan daran großen Anteil und wurde als wertvollster Spieler ausgezeichnet.

Wie sein Vater wurde Sochan zwar in den USA geboren, verbrachte den Großteil seiner Kindheit aber mit seiner Mutter in England. Im Alter von sechs Jahren begann er dort Basketball zu spielen. Nachdem er zunächst in Southampton bei den Solent Kestrels und später bei den Milton Keynes Trojans aktiv war, schloss sich der Flügelspieler 2019 der La-Lumiere-Highschool in Indiana an. „Ich freue mich sehr darauf, bald in Ulm zu spielen und dort den nächsten Schritt zu machen. Als ich vor zwei Jahren zum ersten Mal beim Verein zu Besuch war, habe ich schnell gemerkt, dass sich hier die idealen Voraussetzungen bieten, um als Spieler zu wachsen“, sagt Sochan. Der Ulmer Nachwuchskoordinator Chris Ensminger hält große Stücke auf den neuen Spieler: „Jeremy ist ein sehr athletischer Spieler, der über einen starken Abschluss unter dem Korb verfügt und den Ball auch gut verteilen kann. Er kann verschiedene Positionen spielen und bringt viel Spielintelligenz mit.“

Die Profis von Ratiopharm Ulm blicken am Freitag nach Barcelona, wo die vier Vorrunden-Gruppen im Eurocup ausgelost werden. Der in Pandemie-Zeiten ehrgeizige Zeitplan sieht vor, dass die komplette Vorrunde mit ihren zehn Spieltagen zwischen dem 30. September und dem 16. Dezember über die Bühne geht. (az/pim)

