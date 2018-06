vor 40 Min.

Ulmer Basketballer suchen Spieler für ihr eSports-Team Lokalsport

Ratiopharm Ulm möchte in die Welt des eSports einsteigen.

Weil Ratiopharm Ulm auch im virtuellen Sport durchstarten will, sucht die Mannschaft derzeit nach Spielern, die für die Ulmer antreten möchten.

Ratiopharm Ulm sucht derzeit nach Spielern für sein eigenes eSports-Team. Vor einigen Monaten gab der Verein bekannt, dass er in die Welt der virtuellen Turniere des Spiels „NBA 2K“ einsteigen möchte (wir berichteten). Nach Frankfurt, München und Oldenburg ist Ulm bereits der vierte Bundesliga-Standort, an dem zukünftig auch virtuell gespielt wird. Nun hat die Suche nach geeigneten Spielern begonnen.

Wer Teil des Teams werden möchte, sollte sich bis kommenden Sonntag (Xbox-One-Spieler) beziehungsweise Mittwoch, 4. Juli (Playstation 4 Spieler), über das entsprechende Formular auf der Internetseite der Ulmer Basketballer bewerben. Die besten 20 Bewerber erhalten eine Einladung zu einem Turnier am Samstag, den 21. Juli, in der Ratiopharm-Arena. Die besten acht Spieler bekommen einen Platz in der Mannschaft.

Ob eSports wirklich als Sport gilt, ist umstritten. BBU-Geschäftsführer Andreas Oettel hat dazu eine klare Meinung: „Wir verstehen eSports ganz klar als Sport, bei dem man vor allem die motorischen und kognitiven Anforderungen an die Sportler nicht unterschätzen darf“, erklärt er. (az)

Themen Folgen