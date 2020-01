vor 3 Min.

Vöhringer will noch mehr Pokale sammeln

Der Skirennfahrer Joe Stolte hat eine beeindruckende Pokalsammlung bei sich zu Hause in Vöhringen. Die nächsten Tage wird er in Innsbruck sein.

Skifahrer Joe Stolte startet bei den Winter World Masters Games in Innsbruck

Von Roland Furthmair

Das gab es noch nie beim SC Vöhringen: Mit dem international mehrfach erfolgreichen Skirennfahrer Joachim „Joe“ Stolte nimmt erstmals ein Vereinsmitglied ab dem kommenden Wochenende (vom 10. bis 19. Januar) an den Winter World Masters Games (WWMG) in Innsbruck teil. „Ein riesen Erlebnis, mit 3200 Athleten in allen Wintersportdisziplinen aus der ganzen Welt dabei zu sein“, sagt der 58-jährige Stolte. „Im alpinen Bereich starten allein 700 Athleten aus über 50 Ländern.“ Für seine Nominierung bedurfte es allerdings auch einer erfolgreichen Wintersportsaison. Unter anderem die kürzlich kaum zu erwartenden Platzierungen beim FIS-International-Masters im italienischen Pila im Aostatal.

Von den über 100 Teilnehmern (ab 30 Jahre) katapultierte sich Joe Stolte im Super-G trotz schweren Geländes auf den sensationellen zweiten Platz und stand tags darauf bei Neuschnee und guten winterlichen Bedingungen im Slalom als Drittplatzierter schon wieder auf dem Treppchen. „Diese Platzierungen bei Internationalen FIS-Masters-Rennen zählen zum Gesamtweltcup und nach etwa der Hälfte der absolvierten Rennen der Saison gilt es für mich, den aktuellen Rang sechs im Gesamtweltcup zu halten oder vielleicht sogar noch zu verbessern“, freut sich der Skiathlet auf die anstehende Herausforderung in Innsbruck. „International starte ich für Deutschland, aber im Herzen für den SC Vöhringen.“

Rund 40 Rennen stehen jährlich für den Selbstständigen weltweit auf der Agenda. Die Rennen finden in Südamerika, Kanada, Japan und Europa statt. Das Vöhringer Urgestein konzentriert sich aber hauptsächlich auf die Europäischen Wettbewerbe. „Für uns Amateure gelten dieselben Bedingungen an Strecken und Hängen wie bei den Profis.“ Zwar nimmt die Skisaison von September bis April nahezu seine gesamte Freizeit in Anspruch, aber Ehefrau Carola ist meist auch dabei. Von den gemeinsamen erlebten Sporthighlights zeugen unzählige Pokale und Auszeichnungen auf den Schränken, für eine Medaille aus Innsbruck ließe sich aber schon noch ein Plätzchen finden.

Natürlich freut man sich auch beim SCV über Stoltes Erfolge: „Wir sind sehr stolz, so einen Sportler in unserem Sportklub zu haben“, sagt der Vorsitzende Christoph Koßbiehl. „Ein Sportler auf einem derart hohen internationalen Niveau ist auch Werbung für unseren Verein. Ich persönlich schätze den Joe aber nicht nur wegen seiner sportlich herausragenden Leistungen, sondern auch vor allem aufgrund seiner Verlässlichkeit und Einstellung zum Verein und seinen Sportkameraden.“ Sein Einsatz in der Skiabteilung und bei weiteren Veranstaltungen sei Beweis für das harmonische Miteinander im Verein.

