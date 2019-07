vor 5 Min.

WM-Silber für Ulmer Ruderin

Dazu acht Titel bei Landesmeisterschaft

Bei der U23-Weltmeisterschaft der Ruderer in Sarasota im amerikanischen Bundesstaat Florida holte sich der leichte Doppelvierer der Frauen mit Katrin Volk vom Ulmer Ruderclub Donau die Silbermedaille. Mit ihr im Boot saßen Pauline Sauter, Antonia Würich und Elisabeth Mainz.

Die jungen Frauen hatten sich in einem fünfeinhalbwöchigen Trainingslager in Norddeutschland auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Schon im Bahn-Verteilungsrennen wurde das deutsche Boot Zweiter hinter Italien, aber vor den USA, Frankreich und Mexiko. Im Finale waren dann erneut nur die Italienerinnen schneller. Zusammen mit dem deutschen Boot fuhren sie schnell einen deutlichen Vorsprung auf das restliche Feld heraus. Bei Streckenhälfte zog Italien einen Spurt an, den Volk mit ihren Teamkolleginnen trotz mehrerer Versuche nicht mehr kontern konnte. Immerhin verteidigten sie ihren Vorsprung auf die USA und Frankreich.

Bei der baden-württembergischen Meisterschaft in Breisach am Rhein holten sich die Starter des Ruderclubs Donau sogar acht erste Plätze. Doppelerfolge gab es dabei für Aaron Böhm und Noah Anger bei den Junioren B im Zweier und zusammen mit Marc Maier und Jean Kaymez im Doppelvierer. Bei den Junioren C legten Luka Radt Chaves und Paul Vasylyev zweimal am Siegersteg an. Sowohl im Doppelzweier der 13- und 14-jährigen Jungen wie auch im Doppelvierer mit Aaron Böhm, Maxi Maier und Steuerfrau Hannah Jäger ruderten sie als erste über die Ziellinie. Anouk Eichelberger und Constanze Schilinger holten den Titel im Juniorinnen-Zweier ohne Steuerfrau. In der Frauenklasse in dieser Bootsklasse fuhren Anne Mittenmayer und Ann-Kathrin Müller zur Meisterschaft. Zwei weitere Titel fuhren die Doppelvierer der Jüngsten ein. Erfolgreich bei den Zwölf- und 13-Jährigen waren Jordan Böhm, Colin Caugler, David Pfarr, Florian Schnarrenberger und Steuerfrau Hannah Jäger. Bei den Mädchen saßen Margarethe Stützle, Raja Nasler, Monika Bundschu, Nuria Denkiger Rueder und Steuermann David Pfarr im siegreichen Boot.

Dreimal Silber gab es in Breisach für Julia Fangerau. Zusammen mit Anouk Mertens im leichten Doppelzweier der Juniorinnen, mit Chiara Kracklauer und Lisa Frey im Doppelvierer und mit einem starken Endspurt im Frauenachter. Außerdem wurden im leichten Doppelzweier der 13- und 14-jährigen Mädchen Greta Kovacs und Nuria Denkiger Rueda Zweite, hinzu kamen drei Bronzemedaillen bei den Junioren C. (az)

Themen Folgen