Wer spielt oben, wer hat Probleme?

Unsere Einschätzung der Fußball-Kreisligen

Von Oliver August

Das Programm ist wegen der bayerischen Corona-Bestimmungen zwar arg geschrumpft und derzeit kann niemand absehen, ob diese Spielzeit geregelt und ordnungsgemäß zu Ende geht. Aber im Prinzip beginnt auch in den Kreisligen des Fußball-Bezirks Donau/Iller am Wochenende die neue Saison. Wer spielt vorne mit, wer muss sich eher hinten einordnen? Die Einschätzung unseres Experten:

Kreisliga A Donau

Das könnte eine spannende Saison ohne absoluten Topfavoriten werden. Ein Anwärter auf die Meisterschaft ist der FC Silheim, der mit einem eingespielten Team an den Start geht und mit Stefan Walke einen ambitionierten Trainer verpflichtet hat. Auch der SV Offenhausen möchte nach der verkorksten Vorsaison seinen eigenen Ansprüchen wieder gerecht werden und ein Wort bei der Titelvergabe mitreden. Gespannt darf man auf das Überraschungsteam des ESC Ulm sein. Wenn die „Eisenbahner“ die Leistungen der vergangenen Saison erneut abrufen können, dann gehören auch sie zum Favoritenkreis. Abzuwarten bleibt, wie sich der SV Oberelchingen nach seiner Rückkehr aus der Alb- in die Donaustaffel schlägt. Nach dem freiwilligen Rückzug des SV Thalfingen II dürfte es für die Reserve des SSG Ulm schwer werden, die Klasse zu halten. Auch der SV Lilijan Ulm sowie der TSV Pfuhl werden zu kämpfen haben.

Kreisliga A Iller

Zu den Topfavoriten gehören sicherlich wieder die Topteams aus Gerlenhofen und Beuren. Beim FV Gerlenhofen muss sich allerdings erst zeigen, wie er den Aderlass im Offensivbereich verkraftet, während die Beurener im zweiten Jahr unter Spielertrainer Johnny Schewetzky seit Jahren auf ihr eingespieltes Stammpersonal um den Topstürmer Johannes Maurer zurückgreifen können. Ein Geheimtipp ist der FC Illerkirchberg, der die vergangene Saison als Aufsteiger und Tabellendritter abschloss. Auch der FV Senden hat den Anspruch, diesmal wieder ganz oben mitzumischen. Für den Aufsteiger FV Weißenhorn geht es in erster Linie um den Klassenerhalt. Ebenfalls kämpfen müssen der TSV Senden und der TSV Kettershausen/Bebenhausen, die seit Jahren zu den Kellerkindern zählen. Zudem bleibt abzuwarten, wann und ob überhaupt in dieser Klasse gespielt werden kann. Wegen der bayerischen Corona-Bestimmungen dürfen derzeit nur die Plätze in Balzheim und Dietenheim genutzt werden. Der erste Spieltag in der Kreisliga A Iller wurde komplett verschoben.

Kreisliga B Donau

Die beiden Ulmer Vereine VfB und VfL werden mit Sicherheit erneut in den oberen Tabellenregionen spielen.

Kreisliga B Iller

Als absoluter Topfavorit geht hier der TSV Buch II ins Rennen, der sich in der vergangenen Saison mit dem FV Weißenhorn einen erbitterten Zweikampf um die Meisterschaft geliefert und den Aufstieg letztlich knapp verpasst hat. Dafür haben sich die Bucher mit ihrem Sensationssieg im Bezirkspokal selbst entschädigt. Der FV Bellenberg gehört zu den Mitfavoriten. Hinten werden sich nach jeweils zahlreichen Abgängen wohl wieder die in der vergangenen Spielzeit nicht konkurrenzfähigen Mannschaften von Ataspor Neu-Ulm und der TSV Kellmünz einordnen.

