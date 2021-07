Wiedersehen mit alten Weggefährten

FV Illertissen trifft im Testspiel auf Schwaben Augsburg

Einen bunten Fußballtag zum 100-jährigen Bestehen des Vereins veranstaltet der FV Illertissen am kommenden Samstag. In diesem Rahmen empfängt der Regionalligist zu einem Testspiel ab 15 Uhr den Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg.

Bei den Gastgebern dürfen erstmals die Neuzugänge Kento Teranuma und Torhüter Luka Nujic eingesetzt werden. Goson Sakai und Semir Telalovic, zwei weitere Neue im Team, haben ihre Premieren im FVI-Trikot schon hinter sich. Ob Valentin Hafner mitwirken kann, hängt davon ab, ob alle Formalitäten rechtzeitig erledigt sind. So oder so: Trainer Marco Konrad will nahezu den Ernstfall proben, da bereits wenige Tage später, am nächsten Freitag, das erste Punktspiel der Regionalliga Bayern gegen den Mitfavoriten Viktoria Aschaffenburg angepfiffen wird.

So gesehen ist der TSV Schwaben Augsburg am Samstag bereits ein echter Prüfstein. Das Team ist ambitioniert. Trainer Janos Radoki war von 2016 bis 2018 verantwortlicher Coach beim Zweitligisten Greuther Fürth und strebt mit den Augsburgern höhere Ziele an. In seinem Kader findet man neben einigen ehemaligen Akteuren der U23 des Bundesligisten FC Augsburg auch drei Ex-Illertisser: Neu dabei sind Torhüter Patrick Rösch, von 2014 bis 2017 Nummer eins in der Regionalliga-Mannschaft des FVI, und Abwehrstratege Benedikt Krug, der von 2016 bis 2020 knapp 100 Regionalliga-Spiele für Illertissen absolviert hat. Auch Dominic Robinson war schon beim FV Illertissen, allerdings vor längerer Zeit – von 2013 bis 2015. (hsi)