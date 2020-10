vor 21 Min.

Zu oft alleingelassen

Auch im vierten Anlauf auf fremdem Platz gewinnen die Spatzen nicht

Von Gideon Ötinger

Wenn ein Torwart derjenige Spieler eines Fußballteams ist, der in einer Partie am auffälligsten auftritt, dann ist das selten ein gutes Zeichen. Am Freitagabend ist genau das Christian Ortag passiert, Torhüter beim SSV Ulm 1846 Fußball, der den derzeit verletzten Niclas Heimann vertritt. In der Regionalliga-Begegnung mit Sonnenhof Großaspach stand Ortag oft im Fokus: Mit teils starken Paraden, aber oft auch deshalb, weil seine Vorderleute gegnerische Spieler ein ums andere Mal ohne Begleitschutz auf den 25-Jährigen zurennen ließen. Und so konnte auch der starke Ulmer Schlussmann nichts daran ändern, dass der SSV mit 1:3 beim ehemaligen Drittligisten verloren hat.

Eigentlich wollten die Spatzen ja endlich ihre Auswärtsschwäche bekämpfen, die sich mit fortlaufender Dauer der Saison immer weiter aufschwingt. Viermal sind die Ulmer in dieser Saison bislang auf fremdem Platz aufgetreten und nie sprang ein Sieg dabei heraus. Immerhin war die Pleite in Großaspach die erste in diesen vier Partien, in den Auswärtsbegegnungen zuvor lag es oft genug auch am Pech, dass es nur bei Unentschieden blieb. Davon konnte am Freitagabend keine Rede sein. Neben der Durchschlagskraft im Angriff präsentierten die Spatzen auch Unzulänglichkeiten in der Defensive, die sie so auf heimischem Platz in der aktuellen Saison der Liga höchstens bei der 0:2-Niederlage gegen den VfR Aalen vor zwei Wochen gezeigt hatten.

Nachdem es zunächst Chancen auf beiden Seiten gegeben hatte, traf Marvin Cuni nach einem Freistoß von Großaspachs linker Seite per Kopf zur Führung der Gastgeber (36.). Er hatte davor schon eine große Gelegenheit allein vor Ortag. Das 2:0 erzielte Andrew Owusu (50.), nachdem ihm Marcel Schmidts mit einem missglückten Befreiungsschlag den Ball im Strafraum aufgelegt hatte. Cunis zweiter Treffer zum 3:0 gelang nach einem Konter (82.). Die Spatzen waren zwangsweise aufgerückt und ließen dadurch hinten Räume frei. Das 1:3 erzielten die Ulmer nicht selbst, sondern durch ein Eigentor von Darius Held – es war erst das zweite Auswärtstor der Spatzen in dieser Saison. Chancenlos war der SSV allerdings nicht, Tobias Rühle hatte allein schon zwei gute Chancen. Doch zu oft schaffte es der SSV nicht, an der Großaspacher Verteidigung vorbeizukommen.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Stoll, Reichert, Geyer, Schmidts (79. Kienle) – Jann (46. Heußer), Sapina, Beck (65. Fink), Coban – Higl, Rühle.

