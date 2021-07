Zum Auftakt gibt es nur Komplimente

Illertissen II und Egg gehen leer aus

Die beiden bayerischen Fußball-Landesligisten aus der Region gingen beim Saisonstart leer aus.

VfR Neuburg – FV Illertissen II 3:1 (0:0). Die neuformierte Regionalliga-Reserve des FVI schlug sich gegen den Titelaspiranten sehr wacker. Ein hervorragender Auftritt in Halbzeit eins blieb unbelohnt, weil Torchancen in größerer Anzahl nicht verwertet wurden. Robin Glöckle (8., 42.) sowie Markus Smarzoch (15.) hatten die besten Möglichkeiten. Erst als nach der Pause Chris Lehner für eine Notbremse mit Rot bestraft wurde und vorzeitig vom Feld musste (54.), wendete sich das Blatt. In Überzahl bekam Neuburg die Partie in den Griff. Der eingewechselte Ray Bischop traf zum 1:0 (70.), Yannick Woudstra machte mit seinem Tor den Doppelschlag des VfR perfekt (70.). Sechs Minuten später wurde Bishop für die Hausherren endgültig zum perfekten Joker, als er erneut zum 3:0 traf. Die jungen Illertisser gaben trotz Unterzahl nie auf und kamen durch Deniz Erten wenigstens noch zum verdienten Ehrentreffer (87.).

FV Illertissen II: C. Hafner – Ott, Smarzoch, Wolff, Santoro (81. Schwarz) – Erten, Egle (73. Epple), Mignemi, D. Hafner – Glöckle (90. Bachthaler), Lehner.

SC Ichenhausen – SV Egg 2:1 (2:1). Erstmals konnten die Egger keine Punkte aus dem Ichenhauser Hindenburgpark mit nach Hause nehmen. In einem sehenswerten Spiel unterlagen sie dort reichlich unglücklich und knapp mit 2:1. Jan Binder hätte die Unterallgäuer bereits früh in Führung schießen können (5.). Bei seinem Versuch hätte der Schiedsrichter zudem auch auf Elfmeter entscheiden können. Kurze Zeit später sah SVE-Torhüter Lukas Trum beim 1:0 von Waldemar Schaab nicht gut aus (8.). Egg hatte in der Folge einige gute Möglichkeiten zum Ausgleich, musste jedoch auch noch das 2:0 hinnehmen. Das war in der Entstehung praktisch eine Kopie des Ichenhauser Führungstreffers, diesmal köpfte aber Michael Seidel den Ball nach einer Freistoßflanke von Tim Dopfer ins eigene Tor (30.). Nur wenige Minuten danach begünstigte ein Schnitzer von Ichenhausens Schlussmann Liridon Rrecaj den Anschlusstreffer von Manuel Schedel. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer quasi ein Powerplay des SV Egg. Ichenhausen kam nur noch ganz selten zu Offensivaktionen und hatte Glück, dass Simon Schropp einen Foulelfmeter neben das Tor schoss (56.).

SV Egg: Trum – Rauh, Ma. Heinle, Seidel, Morina – Schuhwerk, S. Schropp, Mo. Heinle, Binder (81. Walter) – Schedel, M. Schropp (70. Hölzle).

Bereits am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) spielt der FV Illertissen II gegen Ichenhausen und Egg empfängt Sonthofen. (jürs)