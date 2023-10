vor 51 Min.

Aufsteiger Kettershausen landet unsanft auf dem Boden der Tatsachen

Plus Aufsteiger Kettershausen tritt in der Bezirksliga gegen den SV Offenhausen ideenlos auf und verliert 0:3. Wie die anderen Spiele am Wochenende liefen.

Von Michael Schuster Artikel anhören Shape

Nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen wurde der TSV Kettershausen-Bebenhausen am Sonntagnachmittag auf den Boden der Fußball-Bezirksliga zurückgeholt. Die Unterallgäuer unterlagen dem in allen Belangen überlegenen SV Offenhausen noch schmeichelhaft mit 0:3.

Das Gute vorneweg: Die Partie endete reibungslos und ohne jede Emotion. Genau darin lag aber auch der Schlüssel zum Spielausgang. Kettershausen hätte in diesem Vergleich wohl nur eine echte Chance gehabt, wenn die eigenen Tugenden zum Tragen gekommen wären. So musste der sichtlich enttäuschte Trainer Ralph Amann nach dem Spiel konstatieren: „Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, waren viel zu weit weg und haben sowohl in der Offensive als auch in der Defensive die weiten Wege verweigert.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .