53. Sieg in Folge: BG Illertal ist dem Aufstieg einen weiteren Schritt näher

Der Traum vom nächsten Durchmarsch ist für die Basketballer der BG Illertal mittlerweile zum Greifen nahe. In der Bayernliga Süd fuhren sie am vergangenen Wochenende die Saisonsiege 14 und 15 ein, stehen weiterhin ungeschlagen auf Rang eins und mit einem Bein quasi schon in der 2. Regionalliga. Selbst die Herausforderung mit zwei Auswärtsspielen binnen 22 Stunden meisterten sie mit Bravour.

Zunächst stand das Nachholspiel beim VSC Donauwörth an. Der Plan war, die Partie von Anfang an zu dominieren, um Kräfte für das Duell am nächsten Tag zu sparen. Aber es kam anders. Donauwörth machte es den Illertissern schwer, einfache Würfe zu kreieren. Eine knappe 12:9-Führung stand nach dem ersten Viertel auf der Anzeigetafel. Dann legte der Spitzenreiter aber eine Schippe drauf und zog bis zur Pause auf 34:23 davon. 53:46 stand es vor dem letzten Abschnitt, in dem eine emotionale Achterbahnfahrt folgte. Beide Teams profitierten von defensiven Fehlern, etwas mehr als zwei Minuten vor Ende war Donauwörth wieder voll da und glich zum 61:61 aus. „In diesen Situationen zeigt sich aber, aus welchem speziellen Holz meine Spieler geschnitzt sind“, sagt Trainer Konstantinos Filippopoulos. Ein 7:0-Lauf brachte den 68:61-Sieg.

Beim TSV Vaterstetten gewinnt die BG Illertal ein kampfbetontes Spiel

Tags darauf ging es zum TSV Vaterstetten, der zuvor neun Spiele in Folge gewonnen hatte. Die Kontrahenten schenkten sich nichts, es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Auf beiden Seiten fielen die Distanzwürfe hochprozentig. Kurz vor Schluss stand es nach einigem Hin und Her 71:71. Letztlich entschied der Spitzenreiter auch dieses Duell mit 76:71 für sich – saisonübergreifend der 53. Sieg in Folge. „Ich bin extrem erleichtert nach diesem harten Wochenende. Wir haben diese Aufgabe gemeistert und so langsam glaube ich auch an die Meisterschaft“, freute sich Abteilungsleiter Giuseppe D’Angelo.

Das nächste Heimspiel findet am Samstag, 24. Februar, ab 19 Uhr in der Vöhlinhalle in Illertissen gegen Staffelsee statt.