Krönt sich die BG Illertal am Samstag schon zum Bayernliga-Meister?

Ein Sieg fehlt den Basketballern der BG Illertal noch zur vorzeitigen Meisterschaft in der Bayernliga Süd.

Von Stephan Schöttl

Die Basketballer der BG Illertal sind an der Spitze der Bayernliga noch ungeschlagen. Am Samstag könnte in Schrobenhausen schon die erste Entscheidung fallen.

Mit einem Sieg am Samstagabend (19.30 Uhr) bei den Green Devils Schrobenhausen, dem Tabellenletzten der Bayernliga, können sich die Basketballer der BG Illertal schon vorzeitig zum Meister krönen und den Aufstieg in die 2. Regionalliga feiern. Auf dem Papier ist das eine Pflichtaufgabe, denn der Spitzenreiter aus Illertissen hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren, ist saisonübergreifend zudem seit 54 Partien ungeschlagen. „Der Samstag ist für uns ein weiteres Finale – wie alle anderen 16 Spiele bisher. Wir haben uns daher unter der Woche auch nicht anders vorbereitet. Ich bin mir sicher, dass die Jungs hoch motiviert aufs Feld gehen und die richtigen Dinge tun werden“, sagt Trainer Kostas Filippopoulos. Das sagt Trainer Kostas Filippopoulos über die Entwicklung der Mannschaft Zuletzt kritisierte er nach dem Heimsieg gegen den ESV Staffelsee die fehlende Konstanz über die gesamte Spieldauer. Der Coach meint: „Wenn wir verteidigen, und wir haben die beste Verteidigung der Liga, spielen wir hochwertigen, schnellen und modernen Basketball. Die Kehrseite der Medaille gibt es aber auch, wenn wir unkonzentriert sind und nur an die Offensive denken. Es ist aber normal, dass auch Fehler passieren. Letztlich findet das Team immer den Weg zum Sieg. Das zeigt die Qualität, die wir haben.“ 25 Bilder Basketball in Illertissen: Die besten Fotos vom Bayernliga-Spitzenspiel Foto: Stephan Schöttl Von der Entwicklung der einzelnen Spieler schwärmt der erfahrene Trainer. Er spricht von „starken Persönlichkeiten“ in der Mannschaft. „Sie wollen immer mehr trainieren und lernen. Das gibt mir persönlich auch Selbstvertrauen und die Motivation, mit ihnen weiterzumachen“, sagt Filippopoulos. Das nächste Heimspiel findet am Samstag, 9. März, um 19 Uhr statt. Möglicherweise empfängt dann ja bereits der neue Meister den TSV München-Ost in Illertissen. Lesen Sie dazu auch Sportstar des Monats Diese Fünf kämpfen um den Titel "Sportstar des Monats" im Februar

