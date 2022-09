Erfolgshungrige Krokodile: Das sind die Pläne des Bezirksligisten EC Senden

Lokal Eishockey-Bezirksligist EC Senden stellt sich für die Zukunft neu auf und verpflichtet mit Martin Niemz und Nicklas Dschida zwei erfahrene Spieler. Welche Ziele der Verein hat.

Nein, besonders motivierend war die vergangene Saison in der Eishockey-Bezirksliga für den EC Senden nicht. Beim Neuanfang nach schwierigen Zeiten kamen die Crocodiles regelmäßig unter die Räder, gewannen nur zwei ihrer 14 Spiele und waren am Ende abgeschlagenes Schlusslicht. Mit 117 Gegentoren. Doch das haben sie abgehakt, die Macher blicken lieber nach vorne. Voller Elan und Tatendrang. Und mit Ambitionen.