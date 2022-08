4:0 in Landsberg: Im Pokal findet der FV Illertissen zu alter Stärke zurück

Lokal Der FV Illertissen gewinnt in der zweiten Runde des bayerischen Totopokals überraschend klar beim Bayernliga-Zweiten TSV Landsberg. Trainer Marco Konrad baut das Team gleich auf sechs Positionen um.

„Das war ein Schritt in die richtige Richtung“, kommentierte Illertissens Trainer Marco Konrad das 4:0 (2:0) im Totopokal beim ambitionierten Bayernligisten TSV Landsberg. Yannik Egle und Jannik Wanner vor der Pause sowie Yannick Glessing und Kento Teranuma in der zweiten Hälfte sorgten für den klaren Erfolg des Titelverteidigers.