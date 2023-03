Altenstadt und Tiefenbach teilen im Verfolgerduell der Kreisliga A die Punkte

Plus Der SV Tiefenbach wartet weiter auf den ersten Sieg des Jahres. Auch im Verfolgerduell beim FV Altenstadt gelingt nur ein 2:2 – trotz zweimaliger Führung.

Auch im dritten Rückrundenspiel der Kreisliga A Iller gelang dem SV Tiefenbach kein Sieg. Am Sonntag kam die Mannschaft von Trainer Christoph Schregle zu einem 2:2 im Verfolgerduell beim FV Altenstadt. Damit rutschen die Tiefenbacher auf den dritten Tabellenplatz ab, die Altenstädter verharren nach dem Remis auf Rang fünf.