Aufatmen beim SV Oberroth: Das Jahr geht mit einem Heimsieg zu Ende

Plus Zum Abschluss eines Jahres mit Höhen und Tiefen feiert Oberroth in der Kreisliga A Iller einen 1:0-Sieg. Dabei hat die SGM Ingstetten/Schießen die klareren Chancen.

Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Tobias Brugger war rund um das Oberrother Sportgelände ein tiefes Aufatmen zu vernehmen. Der heimische SV hat mit einem 1:0-Sieg gegen die SGM Ingstetten/Schießen das Sportjahr in der Fußball-Kreisliga A Iller erfolgreich beendet. Sichtlich erleichtert war auch ihr Spielertrainer Andreas Betz: „Wir hatten dieses Mal das Glück auf unserer Seite.“