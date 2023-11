Bezirksliga: SGM Aufheim-Holzschwang ist der große Gewinner des Wochenendes

Plus Die SGM Aufheim-Holzschwang besiegt den TSV Langenau im Bezirksliga-Spitzenspiel - und zieht damit in der Tabelle wieder mit dem bisherigen Führungsduo gleich.

Die SGM Aufheim-Holzschwang geht als großer Gewinner aus dem Spieltag der Bezirksliga Donau-Iller. Nach dem 2:0 gegen den TSV Langenau und der 2:3-Niederlage des TSV Neu-Ulm im Stadtduell mit Türkspor Neu-Ulm II schloss die Mannschaft von Trainer Andy Spann zur Spitze auf. Herbstmeister Neu-Ulm, Aufheim und Langenau gehen punktgleich mit jeweils 31 Zählern in die Winterpause. Am Tabellenende schöpft Aufsteiger Kettershausen wieder Hoffnung nach dem überraschenden 4:3 gegen Türkgücü Ulm. Die Partie SV Asselfingen gegen TSG Söflingen wurde witterungsbedingt abgesagt, das Spiel des SV Offenhausen gegen den TSV Blaustein auf nächsten Sonntag, 3. Dezember, verlegt.

SGM Aufheim-Holzschwang – TSV Langenau 2:0 (0:0). Nach zuletzt neun Spielen ohne Niederlage hat es den TSV Langenau ausgerechnet im Spitzenspiel erwischt. Die erste Hälfte endete torlos, im zweiten Abschnitt wurde Leon Dietz von Jan Krumpschmid sehenswert in Szene gesetzt. Dietz blieb vor dem Tor cool und verwandelte zum 1:0 (58.). Nach zwei Gelb-Roten Karten doppelt dezimiert, gelang Langenau nichts Zählbares mehr. Auf der anderen Seite machte Tim Rößler in der Nachspielzeit den Sack zu (90.+4).