Der FV Senden jubelt, Gegner Bellenberg ist am Boden zerstört

Plus Der FV Bellenberg holt im Spitzenspiel der Kreisliga A einen 0:2-Rückstand beim FV Senden auf – und kassiert fast postwendend das dritte Gegentor.

Durch einen 3:2-Erfolg gegen den FV Bellenberg schiebt sich der FV Senden auf den zweiten Platz der Fußball-Kreisliga A Iller. Simon Fischäß, Spielertrainer der Gastgeber, meinte allerdings: „Der Sieg ist sehr glücklich zustande gekommen.“

Seine Mannschaft bestimmte den Auftakt. Früh gelang der Führungstreffer für die Hausherren durch Mauro Macchia nach einem indirekten Freistoß (8.). Zuvor hatte Bellenbergs Torhüter Markus Rauscher seiner Truppe einen Bärendienst erwiesen, indem er den Rückpass seines Mannschaftskollegen Johannes Hilgartner nicht wegschlug, sondern mit den Händen aufnahm. Der Vorsprung beflügelte die Sendener sichtlich. In der elften Minute erhöhten sie durch den agilen Carlos Geric auf 2:0. Die Gäste waren geschockt. Erst nach einer guten halben Stunde fanden sie ins Spiel, kurze Zeit später gelang der Anschlusstreffer durch den kurz zuvor eingewechselten Simon Wolfahrt (32.).

Nach dem Seitenwechsel nimmt Bellenberg das Heft in die Hand

Nach dem Seitenwechsel nahm der Aufsteiger die Partie sogleich in die Hand. Die erste Möglichkeit jedoch ergab sich für Sendens Geric (49.). Doch danach waren nur noch die Bellenberger am Drücker und erspielten sich teils allerbeste Gelegenheiten. Aber entweder scheiterten sie an FVS-Keeper Timo Schmid, der einen Sahnetag erwischte, oder an der eigenen Abschlussschwäche. Belege dafür lieferten Mauerer (56.), Philip Rauscher (65.) und Hilgartner (66.). In dieser Phase gab es aber doch noch Grund zum Jubeln: Wolfgang Klar gelang per Kopf der verdiente Ausgleichstreffer (67.). Viel Zeit zur Freude blieb aber nicht, denn Senden schlug in Form des 3:2 durch Dennis Mgbechi eiskalt zurück (72.). Fortan war die Moral der Bellenberger gebrochen, die Heimelf konterte sich noch zu Chancen durch Geric (80., 81.).

Bellenbergs Coach Roland Jegg meinte nach der Partie kopfschüttelnd: „Eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen, aber wenn man solche Chancen liegenlässt, ist das sehr bitter.“