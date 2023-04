Der TSV 1860 München kommt am 9. Juli nach Memmingen

Plus Der TSV 1860 München kommt am 9. Juli zum zugesagten „Solidaritätsspiel“ zum FC Memmingen. Einstige Pokalkarten aus dem Jahr 2020 behalten ihre Gültigkeit.

Der TSV 1860 München kommt am 9. Juli zum zugesagten „Solidaritätsspiel“ zum FC Memmingen. Die Begegnung war vereinbart worden, als die Memminger im Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 kampflos auf das BFV-Toto-Pokalspiel gegen die „Löwen“ verzichtet hatten. Es war seinerzeit völlig ungewiss, wann und ob überhaupt das bayerische Halbfinale hätte ausgetragen werden dürfen.

Wie sich herausstellen sollte, war die Verzichts-Entscheidung laut Mitteilung sinnvoll, denn vor Zuschauern hätte nicht gespielt werden können. Der FCM hatte zudem die Zusage in der Tasche, dass sich die Münchner entsprechend erkenntlich zeigen und zusagten, zu einem späteren Zeitpunkt nach Memmingen zu kommen. Viele Fans hatten nach einem entsprechenden „Solidaritäts-Aufruf“ von beiden Clubs deshalb ihre gekauften Pokalkarten behalten und auf eine Rückerstattung verzichtet. Das half dem Fußball-Club auch finanziell ein Stück weit durch die schwere Coronazeit.